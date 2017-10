La sciovia ancora senza gestore, «ma la Forcora rinascerà»

Foto di Simone Riva Berni

L’unica cosa certa è che ci sarà un ristoro aperto nel cuore dell’inverno. Per chi invece vorrà sciare, in Forcora, per ora non ci sono novità, nel senso che la gara per l’affidamento degli impianti di di risalita del 2 ottobre scorso è andata deserta.

«Il bando per la gestione della sciovia che scadeva lo scorso 2 ottobre è andato deserto, ma la cosa non preoccupa né scoraggia l’Amministrazione Comunale. Ribadiamo la bontà del concetto di distinguere le due attività, quella di conduzione del ristorante da quella della sciovia, che per noi, per quanto complementari, restano attività diverse, come ho avuto modo di dire in Consiglio Comunale», afferma Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca che ritiene il rilancio di questa località uno dei cavalli dei battaglia per lo sviluppo turistico del territorio.

E ora? «Ora esploreremo altre strade, concentrati sull’obiettivo finale. I lavori che il Comune sta realizzando allo stabile del Ristorante (113 mila euro per adeguamento impianti) dovrebbero terminare entro Natale. L’obiettivo è di arrivare per quella data con entrambe le attività avviate».