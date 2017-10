La solidarietà si muove in bicicletta con il Valle Olona Day

foto varie di eventi vari

Lo sport è da sempre considerato come un potentissimo mezzo di aggregazione sociale: non solo competizione e ricerca della vittoria, ma anche occasione per valorizzare le differenze dei singoli e far emergere il loro talento.

Domenica 29 ottobre, a partire dalle 8, dal comune di Marnate prenderà il via un’importante competizione ciclistica e di solidarietà: il “Valle Olona day” (qui l’evento facebook). Una tradizione ormai per la valle giunge alla quindicesima edizione e vede coinvolti atleti professionisti, disabili e amatori.

«Tutto nasce dall’impegno e dalla volontà di Giancarlo Agazzi (presidente dell’associazione), e sono ormai quindici anni che ci impegniamo nell’organizzazione di questo evento, e a ogni edizione il successo è sempre più travolgente, quest’anno abbiamo quarantotto quartetti di atleti iscritti alla manifestazione» ci spiega Angelo Landoni vicepresidente dell’associazione Team Valle Olona ASD (organizzatrice dell’evento).«I gruppi – continua Landoni – sono eterogenei e vedono coinvolti atleti professionisti e amatori, parteciperanno anche circa dieci atleti disabili».

E per quanto riguarda la competizione «il percorso si snoda per 12 km tra i comuni di Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore, si tratta di una manifestazione solidale, infatti i fondi raccolti saranno destinati ad opere ed interventi a sostegno delle fasce più deboli come anziani, disabili e bambini. È questo il principale motivo dell’impegno nostro e delle tre amministrazioni comunali coinvolte».

Alla manifestazione parteciperà anche Paolo Cecchetto, atleta professionista di handbike e medaglia d’oro ai giochi paralitici di Rio 2016.