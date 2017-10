La Sport Management inizia la Coppa Italia: “Vogliamo vincere”

BPM Sport Management 2017 2018 pallanuoto

Prenderà il via domani -sabato 7 ottobre- l’avventura nella 27esima edizione della Coppa Italia maschile per la Pallanuoto Banco BPM Sport Management, con la formazione guidata da mister Marco Baldineti che sarà impegnata nella piscina di Bogliasco (GE) per il secondo turno della competizione, nel girone C che vedrà in vasca i mastini bustocchi, i Campioni d’Italia della Pro Recco, la Rari Nantes Savona e l’Ortigia Siracusa.

La prima gara in calendario per capitan Valentino Gallo e compagni sarà la sfida di domani alle ore 19.00 proprio contro la formazione siciliana, mentre domenica la Pallanuoto Banco BPM Sport Management scenderà in acqua alle ore 09.00 contro la Rari Nantes Savona e alle ore 18.00 contro la Pro Recco, nel big match del girone.

Un vero e proprio tour de force come sottolinea mister Marco Baldineti: “Sarà un girone difficile perché secondo me sia Siracusa che Savona sono due squadre che avrebbero meritato di chiudere al primo posto i rispettivi primi turni (la Rari Nantes ha chiuso secondo alle spalle della Florentia dell’ex capitano bustocco Andrea Razzi). Affronteremo dunque a distanza ravvicinata due squadre che si possono tranquillamente candidare per un posto alle Final Six e poi chiuderemo domenica conto la Pro Recco”.

In vasca per la Pallanuoto BPM Sport Management non ci saranno né Fondelli né Blary entrambe infortunati: “Andrea si è stirato l’adduttore in Len Euro Cup mentre Blary ha un problema al braccio, ma nonostante questi intoppi sono sicuro che avremo la possibilità di vincere e di passare il turno anche se dovremo giocare con grande attenzione, perché disputare tre partite in meno di 24 ore non sarà facile”.

Passeranno il turno le prime due classificate che strapperanno il pass per le Final Four in programma il 23-24 marzo 2018 in sede ancora da definire. Inizierà invece oggi alle ore 18.30 il girone bresciano con altri due posti in palio per le Final Four: al via i padroni di casa dell’An Brescia, la Canottieri Napoli, Posillipo e Florentia.

LE AVVERSARIE

PRO RECCO: la Pro Recco è squadra che non ha bisogno di presentazione e che anche quest’anno partirà da favorita sia in Coppa Italia sia in Campionato. Trofei che i liguri hanno già vinto nella passata stagione. Recentemente il sodalizio del Presidente Felugo ha aggiunto da naturalizzati italiani due giocatori del calibro di Willy Molina e Gonzalo Echenique (quest’ultimo già a Recco l’anno passato da straniero).

SAVONA: La Rari Nantes, già avversaria del sette bustocco l’anno passato sia in Coppa sia nei playoff scudetto, arriverà a Bogliasco dopo aver chiuso al secondo posto il primo turno di Coppa Italia disputato a Firenze la scorsa settimana. I biancorossi recentemente hanno sostituito il centroboa Olexandr Sadovyy (ex Sport Management finito a Bogliasco) con l’ungherese Andras Teleki.

ORTIGIA SIRACUSA: la squadra vincitrice del gruppo B del primo turno di Coppa Italia si presenterà al via forte del quadruplo successo ottenuto la scorsa settimana contro Catania, Posillipo, Lazio e Acquachiara. Per il sette di mister Stefano Piccardo l’obiettivo stagionale è quello di giocarsi un posto alle Final Six.

Calendario Girone C

Bogliasco – piscina “G. Vassallo”

1^ giornata – sabato 7 ottobre

17.00 Pro Recco-RN Savona

19.00 Sport Management-CC Ortigia

2^ giornata – domenica 8 ottobre

09.00 RN Savona-Sport Management

11.00 CC Ortigia-Pro Recco

3^ giornata – domenica 8 ottobre

15.00 CC Ortigia-RN Savona

18.00 Sport Management-Pro Recco

Giudice arbitro Gianfranco Tedeschi.

Arbitri: Attilio Paoletti, Stefano Scappini, Massimo Calabrò, Stefano Alfi, Vittorio Frauenfelder.