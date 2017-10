La Sport Management si qualifica per il Round 3 di Len Euro Cup

Sfodera una prestazione superlativa la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che vince la decisiva gara del round 2 di Len Euro Cup superando i francesi del Pays D’Aix Natation 7-14. Un successo che vale il passaggio del turno per il sette di mister Marco Baldineti che nella partita più importante del girone disputato ad Aix En Provence ritrova in acqua Fondelli, Blary e Baraldi. Proprio quest’ultimo, nonostante uno strappo al bicipite da valutare (domani gli esami per valutare l’entità del problema), stringe i denti per scendere in campo a tutti i costi dando una scossa di energia positiva ai compagni di squadra.

Il cuore dei Mastini fa ancora una volta la differenza con la squadra bustocca che risponde presente e che dopo un avvio equilibrato sfodera un secondo tempo superlativo: il parziale di 6-2 per la Pallanuoto Banco BPM Sport Management vale l’8-3 per i Mastini. Capitan Valentino Gallo e compagni non sbagliano un colpo e il gioco corale della compagine bustocca (che va a segno con ben otto giocatori) è decisamente troppo per i padroni di casa che sono costretti ad arrendersi. Nel terzo e quarto tempo con i gol di Figlioli, Fondelli, Blary e Petkovic la Pallanuoto Banco BPM Sport Management chiude definitivamente i conti e fissa il risultato sul 7-14 che vale la qualificazione.

Passano dunque il turno del girone di Aix En Provence la Pallanuoto Banco BPM Sport Management e la formazione ungherese del Miskolci Vlc. Domani intanto alle ore 18.30 si accenderanno su Sky Sport 2 i riflettori sulla Pallanuoto Banco BPM Sport Management che sarà protagonista all’interno della trasmissione Icarus con le parole del Presidente Sergio Tosi e quelle di Valentino Gallo, Pietro Figlioli, Antonio Petkovic, Marco Baldineti, Cristiano Mirarchi e Giuseppe Valentino. Complessivamente saranno 21 i passaggi televisivi all’interno del programma Icarus che parleranno della Pallanuoto Sport Management e della storica partnership con il Banco BPM. Questo servizio anticiperà lo speciale di 13 minuti interamente dedicato a Sport Management e Banco BPM che sarà in programmazione nelle prossime settimane.

MARCO BALDINETI (allenatore Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “Era tanta l’importanza di questa partita e lo sapevamo. Faccio i complimenti agli avversari perché hanno giocato con entusiasmo davanti a una piscina strapiena. Sicuramente oggi una menzione particolare va fatta a Baraldi che con il suo ingresso in vasca ha caricato tutti. Negli scorsi giorni anche Gallo aveva stretto i denti per esserci così come ieri sia Fondelli sia Blary mi avevano chiesto di giocare. E’ uscito il nostro spirito di squadra che sarà una componente molto importante per il proseguimento della stagione. Ora speriamo che il problema fisico di Baraldi sia risolvibile nel tempo più breve possibile, ma noi lo aspettiamo”.

FABIO BARALDI (centroboa Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “Quando c’è bisogno di me io ci sono sempre. Eravamo veramente incerottati ma oggi è venuto fuori l’orgoglio di questa squadra dove tutti hanno dato il massimo per raggiungere l’obiettivo. Per noi era importante ottenere questa qualificazione e ci tenevamo a passare il turno e uscire sarebbe stato immeritato per la situazione che abbiamo e per la squadra che siamo. Oggi abbiamo messo un tassello importante per la costruzione del gruppo siamo stati tutti una cosa sola”.

PAYS D’AIX NATATION 7

PALLANUOTO BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 14

PAYS D’AIX NATATION: Noyon, Saux, Veron, Shiga 1, Khasz, Lothmann, Crousillat 4, Chauffour, Vukicevic 1, Vandermeulen, De Lera 1, Colodrovski , Aspar.

PALLANUOTO BANCO BPM SPORT MANAGEMENT: Lavovic, Di Somma, Blary 1, Figlioli 3, Fondelli 2, Petkovic 3, Drasovic 1, Gallo, Mirarchi 1, Luongo 2, Baraldi 1, Valentino, Nicosia. All.: Baldineti.

ARBITRI: Haentschel (Ger); Alexandrescu (Rom).

NOTE: parziali: 1-2; 2-6; 2-4 2-2. Uscite per limiti di falli: nessuno. In porta nella Pallanuoto Banco BPM Sport Management Nicosia. Superiorità numeriche: PDN 4/8; SM 7-12.

VENERDI’ 13 OTTOBRE

18.00: Miskolci Vlc-Pallanuoto Banco BPM Sport Management 11-11

20.00: Pays D’Aix Natation-Shturm 2002 Ruza 11-10

SABATO 14 OTTOBRE

17.00: Pallanuoto Banco BPM Sport Management-Shturm 2002 Ruza 16-5

19.00: Pays D’Aix Natation-Miskolci Vlc 13-13

DOMENICA 15 OTTOBRE

09.00: Shturm 2002 Ruza-Miskolci Vlc 9-11

11.00: Pays D’Aix Natation-Pallanuoto Banco BPM Sport Management 7-14

CLASSIFICA FINALE (*=qualificate al turno successivo): Pallanuoto Banco BPM Sport Management 7*; Miskolci VLC 5*; Pays D’Aix Natation 4; Shturm 2002 Ruza 0.