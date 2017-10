La Tangenzialina del saronnese aperta dopo mesi di attesa

Tangenzialina: aperta questa sera dopo mesi di attesa

«La vera notizia è che la strada può aprire: questo è l’unico risultato che conta». Così il presidente della Provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi ha annunciato nel pomeriggio del 19 ottobre 2017 la tanto attesa apertura della tangenzialina, opera connessa a Pedemontana, che collega Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Un’opera attesissima a Saronno perchè dovrebbe ridurre il traffico di attraversamento che attanaglia la Cassina Ferrara.

La strada era pronta dallo scorso 24 luglio ma la burocrazia l’ha tenuta chiusa fino ad oggi per la mancanza dei nulla osta delle province di Como, Varese e Monza sul cui territorio corre la nuova strada.

«E’ stata la conclusione di un iter amministrativo complesso – spiega il presidente della provincia di Monza, l’ultima a firmare il decreto necessario per rimuovere new jersey e cancelli di metallo – L’apertura di questa strada è stata accompagnata da polemiche di cui non capisco il senso, considerando anche che la convenzione tra le tre Province coinvolte è stata siglata lo scorso 29 settembre. Anche questa volta ognuno ha fatto la sua parte nel rispetto delle regole e dei tempi necessari per verificare tutte le condizioni per garantirne la gestione in sicurezza».