La Uyba inizia piano ma poi mette il turbo: prima vittoria

Uyba Unet EWorks 2017 2018

La Unet E-Work Busto Arsizio vince 3-0 (25-18, 25-21, 25-16), nell’esordio casalingo contro la neopromossa Lardini Filottrano e sale a quota 4 in classifica dopo avere incamerato – anche – la prima vittoria della stagione. Una partita caratterizzata da scambi lunghi e a tratti anche un po’ noiosa, con le due formazioni che si sono rincorse punto a punto. Poi, dopo aver vinto i primi due set con qualche difficoltà, la squadra di Mencarelli mette il turbo e chiude senza problemi la terza e ultima frazione incamerando così l’intera posta in palio.

Migliore in campo della serata è Alessia Gennari: per lei uno score da 16 punti e 2 muri. Top scorer a parimerito invece la solita Diouf (20 punti, 50% positivo) e Bartsch (20 punti, 54% positivo, 1 ace). Le centrali della UYBA vengono coinvolte poco nella fase di attacco dalla palleggiatrice Orro ma si fanno apprezzare a muro, dando molto fastidio alle attaccanti avversarie tra le quali spiccano soprattutto Tomsia (13 punti, 1 muro) e Mitchem (10 punti). “Era la nostra prima in casa – ha detto proprio Gennari – e aver esordito così è stato per noi super positivo. Sono molto contenta della prestazione di squadra, stiamo crescendo durante gli allenamenti ed è bello vedere in partita che il lavoro sta dando i suoi frutti”.

Le farfalle torneranno in campo il 28 ottobre contro la Liu Jo Modena sul campo delle emiliane.

“Ci sono delle riflessioni da fare sulla partita – ha detto al termine del match Marco Mencarelli, tecnico di Busto – perché abbiamo avuto inizi set con troppe incertezze e con giocate che non sono nel nostro binario in questo momento. Lo spirito e il livello di allenamento sono talmente alti che però non ho dubbi: abbiamo voglia di crescere e so che, mettendo a punto alcuni aspetti, avrò una risposta positiva”.

Sul fronte opposto coach Beltrami commenta così la partita: “E’ un po’ quello che avevo paura che ci succedesse. Complimenti a Busto che in difesa ha giocato molto bene. Dobbiamo crescere ancora molto per capire come venire fuori da queste situazioni. Abbiamo commesso qualche errore di troppo e non siamo state in grado di approfittare dei loro errori. E poi abbiamo perso in lucidità e questo mi fa arrabbiare”.

LA PARTITA



Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Diouf opposto, Bartsch e Gennari in attacco, Stufi e Berti al centro, Spirito libero. La gara si apre con il muro si Scuka su Diouf con le marchigiane che si portano subito sullo 0-2. Si procede in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono sul campo con scambi lunghissimi (7-7). Sul 12-10, dopo un paio di errori di troppo, coach Beltrami ferma il gioco per provare a riportare ordine tra le sue ragazze, ci riesce parzialmente ma sul 17- 15 ferma ancora il gioco, dopo un altro break negativo di due punti. La UYBA, trascinata da Diouf, scappa a +5 (21-16). Gennari chiude il primo set (25-18).

Il secondo parziale inizia con il vantaggio per 1-4 delle marchigiane che approfittano di alcune imprecisioni biancorosse. Le farfalle provano a rimontare e si riportano a -1 (4-5) ma le avversarie non ci stanno e scappano sul 5-9, salvo poi pasticciare e perdere tutto il vantaggio (10-10 e time out per Beltrami). Le farfalle allora provano a volare e si portano sul 21- 19. Bartsch segna il 24-21 e a chiudere il gioco è l’ace di Negretti appena entrata in campo in battuta (25-21).

Il terzo set si apre ancora in equilibrio, poi sul 4-6 Cogliandro cade male da un attacco e si infortuna al ginocchio sinistro (il gioco si ferma alcuni minuti per permettere l’intervento dello staff medico). Le biancorosse dopo una fase di gioco in parità, si portano a +4 (14-10). Sul 17- 13 la panchina di Filottrano chiama il time out e Beltrami utilizza il tempo a disposizione per dare indicazioni alle sue. Al rientro in campo le marchigiane però sembrano un po’ spente e la UYBA ne approfitta prima arrivando sul 22-16 e poi chiudendo il conto 25-16 e vincendo la prima partita stagionale al Palayamamay.