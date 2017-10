La Uyba si gioca il terzo posto al Memorial Ferrari

Foto varie di pallavolo

La finale del Primo Memorial Ferrari vedrà affrontarsi sul taraflex del Pala Igor di Novara, le padrone di casa della Igor Gorgonzola Novara contro la Imoco Volley Conegliano.

La Unet E-Work Busto Arsizio invece giocherà per il terzo posto contro la SAB Volley Legnano (inizio gara ore 15), dopo la sconfitta per 3-1 (12-25, 27-25, 17-25, 20-25) in semifinale contro le piemontesi guidate da coach Barbolini.

Contro Novara le farfalle hanno presentato per la prima volta il roster al completo, con Mencarelli che ha scelto in avvio Orro in regia, Diouf opposta, Stufi e Berti al centro, Bartsch e Gennari in attacco, Spirito libero.

Perso male il primo parziale, la Unet E-Work ha approcciato meglio il secondo, vinto con un gran recupero nel finale (da 21-24 a 27-25 su ottimo turno di servizio di Diouf e muro finale di Wilhite, in campo da metà game per Bartsch).

Whilite resta in campo anche nei set successivi, sostituendo precauzionalmente Gennari, che resta a riposo dopo aver accusato dolore a un ginocchio.

Equilibrati infine terzo e quarto set (per le farfalle dentro anche Dall’Igna e Botezat), con Novara che è però sempre riuscita a spezzare da metà game gli equilibri grazie agli spunti di Egonu (22 punti, top scorer), Plak (16) e Gibbemeyer (13). La Igor si è distinta anche al servizio con 6 aces e a muro, segnando 16 punti nel fondamentale, contro i 6 della UYBA.

Ufficializzato il ruolo di capitano per Stufi e vice per Diouf, in un match che profuma di campionato, visto che sabato 15, alle ore 20.30, le farfalle scenderanno in campo per la prima partita della stagione proprio al Pala Igor di Novara contro le Campionesse d’Italia.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (12-25, 27-25, 17-25, 20-25)

UYBA: Bartsch 3, Dall'Igna, Diouf 17, Stufi 8, Botezat 3, Gennari 5, Wilhite 6, Spirito (L), Piani 1, Negretti, Chauscheva, Berti 4, Orro 2.

Igor Gorgonzola Novara: Vasilantonaki, Camera, Plak 16, Gibbemeyer 13, Skorupa 3, Bonifacio ne, Chirichella 10, Sansonna (L), Piccinini 12, Populini ne, Zannoni, Egonu 22.

Note. Busto: battute vincenti 1, errate 10, muri 6. Novara: battute vincenti 6, errate 13, muri 16.