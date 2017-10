La Varese Sport Commission in mostra a Montecatini

varese selfie varese sport commission, fiera di varese

Le ultime indagini statistiche evidenziano come gli italiani che amano e praticano lo sport sono in aumento: le stime parlano di circa 27 milioni di persone, considerando 20 milioni di amatori, quasi 7 milioni di dilettanti oltre a circa 10mila professionisti. Ecco allora che, nella scelta della destinazione turistica, la possibilità di praticare le più svariate discipline sportive è ormai diventato uno dei maggiori fattori che influenzano la decisione. Il binomio turismo-sport rappresenta già oggi un importante segmento dell’economia italiana, con 60 milioni di pernottamenti all’anno.

«Un’opportunità per Varese e il suo territorio, zona ideale per la pratica sportiva con le sue vallate prealpine, i suoi laghi e la brughiera che affianca il parco del Ticino ma anche con tutta l’area verde dei parchi del Tradatese e del Saronnese – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Albertini –. Un’opportunità che stiamo cogliendo grazie, oltre che all’impegno dei singoli operatori, anche all’attività della Varese Sport Commission, avviata dal nostro ente ormai un anno e mezzo fa. Un’iniziativa che, tra gli altri obiettivi, punta a mettere in rete le diverse realtà favorendone la sinergia».

Un esempio concreto? La partecipazione alla Borsa del Turismo Sportivo (BTS), in svolgimento a Montecatini venerdì 6 e sabato 7 ottobre: insieme alla Sport Commission, saranno infatti presenti il Convention & Visitors Bureau e i club di prodotto turistico Lago Maggiore Bikes Hotel e Cavalli Varese.

Una presenza in rete, insomma, per una rassegna quale la Borsa del Turismo Sportivo di Montecatini che è considerata uno dei più importanti momenti d’incontro tra domanda e offerta per questo settore. Un evento che riunisce in sé l’esperienza di 25 anni, durante i quali oltre 3mila buyer e circa 20mila seller hanno contribuito alla sua crescita, attribuendole il ruolo di reale occasione di business. In particolare, la giornata del 6 ottobre sarà dedicata agli addetti ai lavori con il workshop business to business fra domanda e offerta, mentre il 7 ottobre avrà al centro convegni e momenti di formazione.