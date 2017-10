La Varesina passa anche a Chieri

Qualcosa è davvero cambiato in casa Varesina. Quarto risultato utile consecutivo per la fenici, che vincono 1-0 a Chieri e si portano a 14 punti in classifica, lasciandosi alle spalle la zona calda della graduatoria.

Gara molto dura in Piemonte per la squadra di Alessandro Marzio, contro un avversario che a sua volta arrivava da un momento molto positivo.

A decidere la gara il solito Henri Shiba, sempre più uomo immagine della squadra, alla sesta rete stagionale. L’albanese ha trovato la via della rete al 7’ del primo tempo, bravo a insaccare dopo un rimpallo fortunoso.

Il Chieri risponde, ma la punizione di D’Iglio nel primo tempo trova sulla propria corsa la traversa. I piemontesi ci provano anche per tutta la ripresa, ma la difesa della Varesina regge colpo su colpo, anche grazie ad alcuni ottimi interventi del portiere Del Ventisette, e si porta a casa tre punti molto importanti.