La via della seta a Varese con Monti

Nella giornata di oggi il Consigliere regionale della Lega Nord Emanuele Monti ha partecipato, con Max Ferrari, Presidente dell’Associazione Lombardia – Cina, all’Italy – China Local Government Cooperation Day, congresso tematico sul dialogo e la cooperazioni tra enti locali italiani e cinesi, tenutosi presso Palazzo Lombardia.

“È stato un incontro davvero proficuo – spiega Emanuele Monti – dove si è discusso approfonditamente sulle possibilità di creare alleanze fra i nostri territori. Come rappresentante della Regione ho voluto porre l’accento sul tema della cooperazione, in particolare per quanto riguarda la volontà di creare in un prossimo futuro un apposito protocollo riguardante i laghi della Provincia di Varese, un progetto che vedrebbe un’intesa tra Regione Lombardia e il Governo cinese. La possibilità di attrarre investimenti cinesi sul nostro territorio – prosegue l’esponente leghista – rappresenta un’opportunità importante per la nostra economica locale, sia a livello di turistico, che dal punto di vista delle imprese che operano nel Varesotto e nella Cina troverebbero un partner solido e affidabile. Per questo motivo ho voluto raccontare agli ospiti presenti i punti forza e le bellezze di una zona importante della Lombardia, con forte vocazione economica ma che vanta anche un patrimonio culturale e ambientale di assoluto rilievo.

Il concretizzarsi di questo progetto rappresenterebbe l’unione di due grandi storie, quella cinese e la nostra; per questo motivo – conclude Emanuele Monti – lavoreremo perché questa partnership possa presto avere inizio.”

A margine del convegno il Consigliere Monti ha inoltre incontrato il dott. Jon Xing, responsabile de “La nuova via della seta”, importante progetto del Governo cinese che prevede notevoli investimenti sul versante del turismo e dell’attrattività. Nel corso del colloquio l’esponente della Lega Nord ha voluto porre l’accento sulle opportunità legate a possibili investimenti e collaborazioni con la Provincia di Varese.