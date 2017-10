La visita al Forte di Vallalta

Sono svizzeri i \"salvatori\" della Linea Cadorna

Il Gruppo Alpini di Mesenzana Sez. di Luino organizza per domenica 15 ottobre 2017 una visita alle gallerie della Linea Cadorna di Vallalta a Mesenzana, teatro di Guerra nel 1943.

PROGRAMMA:

Ore 09:00 Ritrovo in Piazza IV Novembre a Mesenzana. Registrazione dei partecipanti, disposizioni generali Partenza 0re 09:20 – arrivo a Mesenzana ore 16:00/16.30.

Numero minimo partecipanti: 05 e massimo 30, i ragazzi inferiori ai 18 anni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un famigliare o da un adulto che ne abbia la responsabilità.

Obblighi e consigli: E’ obbligatoria la torcia elettrica.

Consigliabile: scarponi e bastoncini da trekking, caschetto; va bene anche quello da bici. (Chi non fosse in possesso del caschetto,

potrà fruire di quelli messi a disposizione dal gruppo AIB Mesenzana).

Ognuno dovrà avere alseguito: colazione al sacco e scorta d’acqua.

La partecipazione è libera e gratuita, l’organizzazione non si assume alcuntipo di responsabilità

In caso di cattivo tempo (la visita verrà posticipata a data da destinarsi.

Per prenotazioni telefonare al n° 349.8585302