Laboratori di ceramica al museo e mercatino sul lungolago

Gli appuntamenti del fine settimana a Laveno Mombello avranno inizio nella serata di sabato, alla Biblioteca di palazzo comunale con l’incontro “La meditazione immaginale: riscoprire le nostre risorse interiori e vivere felici”. La conferenza divulgativa gratuita, vede come relatore Aatif Facetta. Appuntamento alle 20 e 45.

Domenica invece, il CAI di Laveno Mombello organizza un’escursione alla Pioda di Crana (2430m) in Valle Vigezzo (Per maggiori informazioni, difficoltà del percorso e durata: cailavenomombello.it/escursioni/.

Per chi ama l’arte invece, appuntamento al Museo Internazionale della Ceramica di Cerro con l’inaugurazione della mostra “Il volto che cambia” a cura di Fabio Carnaghi.

In programma Laboratori per famiglia al Museo, in occasione di F@MU 2017, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Alle ore 15.30 inaugurazione della mostra e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 laboratori di manipolazione dell’argilla o d’impasto per bambini con almeno un adulto partecipante a cura dell’Associazione del Sorriso. Gradita un’offerta. Per info e prenotazioni: 0332 625551, segreteria@midec.org.

Sul lungolago di Laveno Mombello invece, appuntamento con “Portobello”, scambio e vendita di prodotti usati, mercatino di antiquariato, a cura della Proloco. Per tutta la giornata di domenica.