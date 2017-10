L’acqua, una risorsa che non conosce frontiere

Acqua e natura, le bellezze del Varesotto

(foto di Lorenzo Limido)

Si è svolto sabato scorso l’evento transfrontalieto “Acqua – Risorsa che unisce”, promosso dalla Comunità di lavoro Regio Insubrica.

All’iniziativa, che si è tenuta al Centro professionale del Verde (CPV) a Mezzana (Ch) hanno partecipato una settantina di docenti di scuola elementare provenienti da tutto il Ticino e dalle province di Varese, Como e Lecco.

Scopo della giornata era di offrire un ventaglio di proposte e di attività sul tema dell’acqua realizzabili in classe, per invitare i docenti ticinesi e delle province limitrofe a sviluppare un progetto didattico nell’arco dell’anno. Un percorso abbinato a un concorso che culminerà il 18 maggio 2018 a Lugano con un evento speciale dedicato alla presentazione dei lavori svolti dagli alunni.

I partecipanti alla giornata hanno potuto avvalersi delle conoscenze ed esperienze di numerosi esperti del settore (ERSAF Lombardia, Gruppo di educazione ambientale della Svizzera italiana -GEASI, L’ideatorio dell’Università della Svizzera italiana, Ufficio della caccia e della pesca, Fondazione Education21, ecc.), svolgendo una parte teorica di approfondimento e una serie di laboratori tematici, seguiti, nel pomeriggio, dalla visita guidata al depuratore di Pizzamiglio e dal sopralluogo all’area di rinaturazione lungo il torrente Roncaglia.

All’iniziativa di sabato e al progetto che vedrà il coinvolgimento delle scuole italiane e ticinesi, ha lavorato il gruppo di lavoro della Regio Insubrica composto dal Dipartimento del Territorio (DT) e dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), a cui partecipano anche l’Azienda Cantonale dei rifiuti (ACR), le Province di Como, Varese, Lecco, Novara e Verbano Cusio Ossola, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e i Comuni di Chiasso, Ronago e Valmorea.

Gli organizzatori ricordano che i docenti interessati che non hanno partecipato alla giornata formativa, possono comunque iscriversi e presentare i propri progetti alla Regio Insubrica.

Le presentazioni, i materiali didattici e i laboratori pratici sono a disposizione sul sito della Regio Insubrica alla sezione attività così come l’elenco delle persone di contatto per eventuali visite guidate o animazioni in classe.