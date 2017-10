Lanciano bottiglie contro gli anziani al circolo, denunciati due minori

Ladro di Disaronno per seminare la polizia, finge di fare pipì

Due minorenni, autori di un inspiegabile quanto pericoloso atto vandalico nell’oratorio di Sacconago, ieri sera sono stati individuati e denunciati dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Poco prima delle 22,00 la pattuglia è intervenuta presso l’oratorio di via Padre Giuliani; qui gli animatori del centro “terza età” hanno spiegato che poco prima due giovani erano entrati nella struttura e, dopo essersi guardati attorno, si erano allontanati non prima di aver colpito la porta con un calcio. Passati pochi minuti gli stessi ragazzi erano tornati e questa volta avevano lanciato due bottiglie, una nella sala verso i tavolini dove erano seduti gli ospiti e l’altra contro la porta. Per fortuna bottiglie e schegge di vetro non avevano colpito nessuno, lasciando però ospiti e animatori allibiti.

La volante, sentite le descrizioni dei due che nel frattempo si erano allontanati, si è messa alla loro ricerca e li ha effettivamente intercettati non lontano dalla Parrocchia. I giovani, italiani di 14 e 15 anni con piccoli precedenti, sono stati denunciati per il reato di getto pericoloso di cose, punito dal codice penale, e affidati ai rispettivi genitori. Rimane inspiegabile il loro gesto, forse agevolato dalla birra originariamente contenuta nelle bottiglie scagliate contro gli anziani.