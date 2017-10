Lanterne cinesi vietate nella notte di Halloween

foto generiche tempo libero

Vietate le lanterne cinesi. In vista dei festeggiamenti per Halloween i vigili del fuoco hanno invitato i sindaci della zona a vietare l’uso di “aerostati” come , appunto, le lanterne cinesi.

Il primo cittadino di Luvinate Boriani, seguito dal sindaco di Varese Davide Galimberti, ha immediatamente risposto all’appello : « Preso atto – si legge nella nota dell’ordinanza – che la Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ha emanato “allerta arancione” per il pericolo di incendio boschivo; considerato che le aree boschive di tutto il territorio comunale sono ad elevato rischio di incendio per perdurante siccità; che nel territorio del Parco Regionale del Campo dei Fiori imperversa un vasto incendio boschivo; che le operazioni di spegnimento e bonifica del predetto incendio sono tuttora in corso; che non sono previste precipitazioni atmosferiche fino alla sera di sabato 4 novembre; riconosciuto che nei tradizionali festeggiamenti del 31 ottobre, per la c.d. ricorrenza di Halloween, un potenziale ed aumentato rischio di incendio boschivo qualora venissero impiegati aerostati con fiamme denominati “lanterne cinesi” che, poste in volo per principi fisici legati alla combustione di una fiammella, proseguirebbero incontrollate fino a posarsi anche su terreni di elevata incendiabilità con elevato rischio di propagazione incendi.

O R D I N A

di non utilizzare e/o lanciare in volo aerostati con fiamme denominati “lanterne cinesi” e, in generale, fuochi pirotecnici e oggetti assimilabili in grado d’innescare incendi, fino a sabato 4 novembre 2017 compreso».

Colpito dalla sensibilità dei bambini Alessandro Boriani ha commentato: «Faccio mia la richiesta dei bambini che ritengo condivisibile. Abbiamo già interessato le autorità regionali e siamo fiduciosi che Regione Lombardia possa già oggi su tutto il territorio del Parco emanare le necessarie disposizioni che Luvinate immediatamente recepirà».