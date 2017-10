L’Ardor Lazzate si prende la vetta

Le immagini dei dilettanti

Quarta giornata di campionato per Eccellenza e Promozione, che premia l’Ardor Lazzate e la Castanese

ECCELLENZA

All’Ardor Lazzate basta l’1-1 di Sancolombano per rimanere da sola davanti a tutti. L’Union Cassano perde 1-0 in casa contro il Lomellina viene raggiunta a quota 7 punti dal Legnano, 1-1 contro la Sestese, e l’Alcione, 1-1 sul campo dell’Accademia Pavese. Nell’anticipo l’Fbc Saronno butta via una vittoria già in tasca e si fa recuperare sul 4-4 dal Gaggiano. Cade il Busto 81, sconfitto in casa dal Cavenago Fanfulla, il Calvairate passa 2-1 a Fenegrò, mentre a Castellanza il Verbano pareggia 2-2. Turno di riposo per il Vigevano.

CLASSIFICA: Ardor Lazzate 8; Legnano, Union Cassano, Alcione 7; Fenegrò, Accademia Pavese, Lomellina 6; Gaggiano, Sancolombano 5; Sestese, Cavenago Fanfulla, Busto 81, Verbano, Fbc Saronno 4; Calvairate 3; Vigevano, Castellanzese 2.

PROMOZIONE

Il big match premia la Castanese, che passa 2-0 a Vergiate e mantiene il primo posto. Il Morazzone passa 3-2 a Portichetto e aggancia la seconda piazza, mentre cade la Rhodense, che perde 3-1 in casa dell’Olimpia. Frena la Lentatese, 2-2 interno contro il Bresso, così come l’Uboldese, 1-1 a Solaro. Si rifà la Besnatese vincendo 4-1 sulla Guanzatese, termina 1-1 tra Brebbia e Gavirate, mentre la Belfortese perde 2-1 in casa contro il Cob 91.

CLASSIFICA: Castanese 12; Vergiatese, Morazzone 9; Rhodense, Lentatese 7; Cob 91, Olimpia 6; Gavirate, Uboldese 5; Universal Solaro, Bresso 4; Besnatese, Portichetto, Base 96, Belfortese, Guanzatese 3; Brebbia 2.