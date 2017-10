L’Arma si fa bella per Dia sotto le stelle

Negli spazi di Malpensafiere anche uno stand dei Carabinieri che mettono in mostra foto, cartoline storiche e le macchine fotografiche usate negli anni dalla scientifica

In occasione della 26esima edizione di Dia sotto le stelle, festival internazionale di fotografia che si svolge ogni anno a MalpensaFiere, è stata riservata un’area all’Arma dei Carabinieri.

Troverete le fotografie che nel corso degli anni il Comando Generale dell’Arma ha emanato a scopi promozionali, quelle che si trovano abitualmente esposte nelle Stazioni dei Carabinieri, le ultime delle quali relative al noto evento Expo 2015.

È stata allestita una collezione di foto e cartoline fotografiche antiche che ripercorrono la storia dell’Arma e la nascita di tutti i reparti e le specialità che ne fanno parte (sia recenti che in bianco e nero, di carabinieri sciatori, reparti aerei e navali, paracadutisti, Nas etc.); tali rari documenti appartengono ad un collezionista di Somma Lombardo che le ha gentilmente messe a disposizione per tale evento.

Esposta anche una curiosa collezione di macchine fotografiche assegnate negli anni ai reparti di investigazione scientifica dei Carabinieri;

A “cornice” dell’esposizione sono presenti due splendide auto d’epoca, una Giulia del 1969 (verde) del pronto intervento dell’Arma, ed una Balilla del Regio Esercito risalente ai primi anni ’50, entrambe accompagnate da due uniformi storiche corrispondenti al periodo delle vetture.