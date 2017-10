L’arte che (ti) fa girare il mondo a Palazzo Cicogna

busto arsizio varie

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al museo 2017, domenica 8 ottobre le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II, n. 3) partecipano con l’attività: GIRO DEL MONDO… IN 5 QUADRI! Storie inaspettate e curiosi “intrusi” si nascondono in alcuni quadri di Palazzo Cicogna.

Avete mai pensato che una visita al museo vi potesse portare molto lontano?! Provate voi stessi! Vi aspettiamo alle Civiche Raccolte d’Arte dove, armati di valigia, partiremo per un viaggio alla scoperta di alcuni dettagli famigliari… che parlano di mondi lontani!

E alla fine, per riprendere le energie, un gustoso snack verrà offerto a tutti i “viaggiatori” del museo!

Orario inizio attività:

– I turno: partenza ore 14.45

– II turno: partenza ore 15.45

L’iniziativa é rivolta alle famiglie con bambini dai 5 agli 12 anni di età.

I più piccini troveranno comunque uno spazio morbido dove poter disegnare liberamente.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 25 bambini partecipanti per turno, con un massimo di 1 adulto accompagnatore per bambino. L’adulto accompagnatore dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività).

E’ richiesta la prenotazione scrivendo a: didattica@comune.bustoarsizio.va.it entro e non oltre giovedì 5 ottobre 2017, indicando i nomi, l’età dei partecipanti e il turno di preferenza.

Per informazioni:

Ufficio Musei – Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

Tel: 0331-390242/349

Mail: didattica@comune.bustoarsizio.va.it

Pagina Facebook: Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio

ORARI APERTURA UFFICIO:

Lun-Ven: ore 08.00 –14.00

Mar-Merc-Giov: ore 08.00 –13.00 e 14.00 –17.00.