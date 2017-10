L’arte dell’immagine firmata da Oliviero Toscani

Il m.a.x. museo di Chasso presenta la prima mostra personale del fotografo che ha fatto dell’immagine un segno incisivo capace di cambiare la visione delle cose

L’arte dell’immagine di Oliviero Toscani tutta d’un fiato. Il m.a.x. museo di Chiasso presenta la prima mostra personale del fotografo, noto al grande pubblico per le sue campagne efficaci pubblicitarie, grande sperimentatore che ha fatto dell’immagine un segno incisivo capace di cambiare la visione delle cose.

L’esposizione presenta immagini proiettate per offrire al visitatore un’esperienza fortemente immersiva, ma anche immagini fotografiche esposte, fra cui fotografie vintage inedite realizzate da Toscani durante il suo periodo di formazione presso la Kunstgewerbeschule di Zurigo.

Fil rouge che attraversa la sua lunga produzione è il tema dell’immaginazione, sviluppato sull’arco di oltre cinquant’anni di fervida attività attraverso differenti modalità e prospettive, dagli esordi fino alle sue più recenti campagne.

Toscani pone l’attenzione sull’atto di “immaginare” come momento di scelta consapevole del mestiere di fotografo. Fin dagli inizi si è contraddistinto per creatività e qualità della visione, per lo studio delle fonti luminose e il saper immaginare prima dello scatto il risultato voluto, costruendo concettualmente l’atto fotografico. Capace di spingere e spingersi nella meravigliosa ricerca della scoperta e della conquista, Toscani usa trasgressione e provocazione, “forze che appartengono all’arte, facendo della diversità un valore contro l’omologazione e verso una libera espressione della comunicazione”.

Il m.a.x. museo presenta un patrimonio visivo di grande interesse attraverso immagini proiettate in un sistema fortemente immersivo, come pure immagini fotografiche esposte. In una delle sale del m.a.x. museo si può così entrare in una camera oscura, allo scopo di sottolineare il valore e il senso dell’atto fotografico, mentre in altre sale le immagini vengono proiettate sulle pareti: dalle dibattute campagne pubblicitarie e di comunicazione ai redazionali, dalle esposizioni alle pubblicazioni e alle interviste, dai loghi ai progetti di corporate identity ai video. Al visitatore viene dunque offerta per la prima volta un’esperienza immersiva che racchiude tutta la produzione di Toscani: oltre 20’000 immagini proiettate.

L’esposizione sarà inaugurata domenica 8 ottobre 2017, ore 17.30 alla presenza di Oliviero Toscani, Davide Dosi, capo Dicastero Educazione e Attività culturali di Chiasso, Anastasia Panayotidis, Nazioni Unite Human Rights, e delle curatrici: Susanna Crisanti e Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo e dello Spazio Officina di Chiasso. Un aperitivo sarà offerto a tutti i presenti.

L’esposizione presenta inoltre 72 stamponi di varie campagne per United Colors of Benetton e 39 numeri (1991–2000) della rivista internazionale “Colors”, concepita e diretta dallo stesso Toscani fino al 2000, in cui vengono affrontati con grande visionarietà temi sociali all’epoca poco raccontati, ora di grande attualità, come l’emigrazione, la guerra e l’ecologia.

OLIVIERO TOSCANI

IMMAGINARE

m.a.x. museo (Via Dante Alighieri 6), Chiasso (Svizzera)

10 ottobre 2017 – 21 gennaio 2018

Orari martedì–domenica, ore 10.00–12.00 e 14.00–18.00, lunedì chiuso.

Ingresso Intero: CHF/Euro 10.- Ridotto: CHF/Euro 7.-

Entrata gratuita: ogni prima domenica del mese

Informazioni t +41 91 695 08 88, info@maxmuseo.ch, www.centroculturalechiasso.ch