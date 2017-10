L’arte russa di Irina Markova a Futuro Anteriore

pittori, quadri, dipinti, sculture

Lo spazio Futuro Anteriore presenta la mostra personale di Irina Markova, pittrice e fashion designer d’origine russa, trasferitasi in Italia nel 1995, a Como, dove vive e lavora a tutt’oggi.

«Il suo percorso artistico – spiega la curatrice Rossella Bezzecchi – parte da una elaborazione pittorica di grande scuola, da una classicità pittorica in cui si è cimentata nella sua prima fase di attività artistica, passando anche attraverso gli esempi dei più grandi artisti del passato, è sfociato, attraverso una meticolosa ricerca personale e sperimentale, all’elaborazione del tema oggi a lei caro: la rappresentazione onirica dei cavalli, in un duetto di bianco e nero, proiettati in kandinskyani triangoli colorati, che si ripetono e rincorrono all’infinito, in un concetto di geometria frattale. La perfetta e originale contrapposizione della classicità delle forme dei cavalli, con l’astrattismo e simbolismo delle accurate forme geometriche di tali triangoli, crea un linguaggio artistico estremamente originale e moderno. In lei si fondono in un tutti sono la classicità dei corpi animaleschi, spesso recuperata dalla tradizione leggendaria e mitologica, oniricità, e geometria delle figure, in una composizione che esprime una forte vitalità, in una proiezione irreale e surreale . La rappresentazione completamente astratta di tale forme come il triangolo, il rombo, il cerchio….segue il concetto espresso da V. Kandinsky “La forma , anche se è completamente astratta può assomigliare a una figura geometrica..”».

L’artista partecipa a innumerevoli manifestazioni artistiche di carattere nazionale e internazionale, riscuotendo successo di critica e pubblico: dalla mostra a Venezia , curata da Vittorio Sgarbi, alla manifestazione recente al Castello di Stupinigi a Torino, curata da Philippe Daverio. Personalità estremamente originale e profonda al contempo è in continuo fermento e proiettata a nuove forme rappresentative della sua arte. Nelle sue mostre o manifestazioni artistiche spesso ama unire arte e moda, seguendo quello che è stato anche il suo iter formativo (scuola di design a Mosca) e realizzando delle creazioni artistiche dei suoi quadri su seta (foulard, scialli, kimono), che rispecchiano appieno la personalità molto creativa e innovativa dell’artista.

La tangibilità del sogno

Irina Markova

25 ottobre – 4 novembre

Spazio Futuro Anteriore, Via Speri della Chiesa 3

inaugurazione mercoledì 15 ottobre ore 18,30

Orari martedi – sabato dalle 10.00 alle 19.00

Il sito