L’asfaltatura sulla Saronnese manda in tilt il traffico

I lavori di asfaltatura della Saronnese tra la rotonda di Legnano/Castellanza e l’intersezione con via Bettinelli non termineranno prima di martedì prossimo. Gli automobilisti dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di poter ritornare ad una situazione di normale fluidità del traffico.

A partire da mercoledì, infatti, tutta l’area che gravita sulla strada provinciale e le strade laterali è al centro di un grosso ingorgo che inizia al mattino e finisce la sera con ripercussioni fino al confine con Busto Arsizio per chi si dirige verso gli svincoli autostradali, dal confine con Rescaldina sulla carreggiata opposta, sulla via Matteotti di Castellanza e nelle vie per Legnano/Castellanza-Garibaldi- Bellingera/Gabinella.

L’assessore ai Lavori Pubblici castellanzese, Claudio Caldiroli, chiede ancor aun po’ di pazienza: «Il tratto di strada è stato completamente fresato e da lunedì inizierà l’asfaltatura vera e propria – spiega l’assessore che aggiunge – l’impresa lavorerà fino alle 17 di oggi e poi riprenderà lunedì. Purtroppo c’è stato un allungamento dei tempi inizialmente previsti poichè la deviazione ci costringe a spostare il traffico in territorio di Legnano che ha imposto un orario di lavoro tra le 9 e le 17, in concomitanza con gli orari di disponibilità della Polizia Locale. Sabato e domenica la strada rimarrà aperta ma i lavori riprenderanno lunedì per poi concludersi entro martedì». Salvo sorprese.

Il consiglio, comunque, è quello di evitare completamente questa zona per evitare di ritrovarsi immbottigliati e di utilizzare percorsi alternativi, anche se più lunghi.