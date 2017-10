L’astrattismo totale è in mostra a Palazzo Cicogna

Astrattismo totale a Palazzo Cicogna

Tre artisti per una mostra comune. Succede a Palazzo Cicogna dove sabato 21 ottobre è stata inaugurata l’esposizione “Astrattismo Totale” all’interno della più grande rassegna “Uno spazio per l’arte”.

Galleria fotografica Astrattismo totale a Palazzo Cicogna 4 di 18

Nei locali delle Civiche raccolte d’Arte sono così esposti i lavori di Giuseppe Cotroneo, Mario Lanzione e Antonio Salzano -artisti attivi nella zona di Benevento e di Salerno- che a Busto Arsizio hanno portato le loro opere in cui «si va oltre l’immagine per concentrasti sulla ricerca di una espressività basata sull’essenzialità dei rapporti tra forme, colori, geometrie, luce e spazio». Una ricerca che ognuno dei tre fa in maniera differente e che proprio per questo rende estremamente interessante e contrastante l’allestimento.

Una mostra che porta in città opere di artisti che provengono da molto lontano «ma che arricchiscono questo museo il cui compito è quello di dare spunti di riflessione» ha puntualizzato Manuela Maffioli, il nuovo assessore alla cultura della città. Proprio in questo senso Maffioli ha sottolineato come «il mio auspicio è che i bustocchi non si abituino alla bellezza e che vengano in queste sale» certi del fatto che «noi faremo il massimo sforzo per portare arte e qualità».

La mostra sarà visitabile fino al 12 novembre con questi orari: da martedì a giovedì dalle 14.30 alle 18, il venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 14.30 alle 18.30 e la domenica dalle 15.00 alle 18.30 (chiuso il lunedì). Ingresso libero. Per informazioni: ufficio musei: 0331 390352, 0331 635505, ufficio didattica museale: 0331 390242