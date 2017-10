“Latitante” dal 2013, arrestato dalla Polizia

Nella giornata di martedì 10 ottobre gli uomini della Squadra Volante del Commissariato di Gallarate hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, a carico di un cittadino italiano residente in Gallarate.

Il giovane, minorenne all’epoca della commissione dei fatti, ricercato già da alcuni giorni, si è presentato spontaneamente in Commissariato e deve scontare una pena per furto e violazione di domicilio commessa nel 2013 in Busto Arsizio.

L’uomo è stato portato all’Istituto penale Minorile Beccaria di Milano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.