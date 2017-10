Latouche canta il crepuscolo dell’economia ed è felice

Foto varie

Alla fine della sua lectio magistralis sulla felicità, Serge Latouche ha intonato «Jesus bleibet meine freude» la cantata sacra più celebre di Joahn Sebastian Bach, sorprendendo un po’ il pubblico intervenuto alle Ville Ponti al convegno “La Felicità che non ti aspetti“, promosso da Kiwanis Varese.

Ma se il canto è felicità, allora è un fuori programma che ha un senso compiuto nel ragionamento del massimo teorico della decrescita economica, definizione quest’ultima che Latouche non ama, seppure molto efficace nel rappresentare il suo pensiero. In realtà nel libro “L’invenzione dell’economia” (Bollati Boringhieri) è lui stesso ad ammettere che si dovrebbe parlare di acrescita proprio perché «non c’è alcun legame tra felicità e ricchezza».

L’economista, anzi, il filosofo francese rompe uno schema iniziando dalle parole, l’unico modo per «uscire dalla mitologia economica». Una affermazione che il professor Gianmarco Gaspari dell’università dell’Insubria riprenderà alla fine della lectio, ammettendo che forse il vero tema della giornata è il linguaggio e le parole che usiamo. D’altronde è quello che ha fatto Latouche: smantellare l’immaginario economico corrente cancellando i termini che lo sorreggono a partire dal famigerato prodotto interno lordo (Pil).

La perdita delle felicità inizia dunque con la confusione e la corruzione del linguaggio che innesca falsi desideri. «Il Pil misura qualsiasi cosa ma non ciò per cui vale la pena di vivere – continua Latouche – è la mercificazione del mondo. Si deve trovare il senso della misura per reincastonare l’economia dentro il sociale, il culturale e il politico».

L’intellettuale francese cita il subcomandante Marcos, un uomo che ha scelto di ribaltare l’ordine costituito restituendo agli Indios del Chiapas (Messico) le parole native negate dai conquistatori. Cita gli italiani della scuola di economia “civile”, a lui molto graditi, un gruppo che fa capo al professore Stefano Zamagni che ha tra le sue fila Luigino Bruni e Leonardo Becchetti, due studiosi molto apprezzati e considerati l’avanguardia di un nuovo pensiero economico. Insomma, Latouche mette in rete i cuori e le menti di chi vuole un mondo diverso, più in linea con il Bhutan, piccolo stato himalayano dove la felicità dei cittadini conta più del Pil, che non con l’America di Trump.