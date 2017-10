Lav in piazza contro la caccia

Sabato 21 e domenica 22 ottobre LAV sarà in piazza per una raccolta di firme a sostegno di una Proposta di legge per l’abolizione della caccia e a difesa degli animali selvatici, da presentare al Governo e al Parlamento.

L’associaizone sarà presente a Varese sabato 21 in piazza Carducci dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 22 in piazza Monte Grappa dalle 14.30 alle 18.30, mentre a Busto Arsizio sarà sabato 21 in via Milano dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 22 sempre in via Milano dalle 9.00 alle 13.00.

La raccolta firme vuole porre fine «al massacro legale di milioni di animali»: sono 464 milioni l’anno, circa 500.000 ogni ora di ogni giornata venatoria, gli animali che i poco più di 600.000 cacciatori italiani (stima ISPRA) sono legittimati a uccidere con il fucile, ma anche utilizzando l’arco oppure i falchi.

«Purtroppo non basta essere contrari alla caccia per fermarla, occorre l’impegno di tutti per far arrivare la nostra vastissima voce nelle Sedi istituzionali – afferma Massimo Vitturi, responsabile LAV Area Animali selvatici – firmare la nostra petizione a sostegno della Proposta di Legge per fermare il massacro venatorio (scopri dove su www.lav.it) è un passo decisivo che tutti possono fare, in pochi minuti, perché questa sia l’ultima stagione di caccia».