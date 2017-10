Lavorare all’estero? Liuc Alumni ti spiega come diventare un globetrotter

Università Cattaneo - Liuc

Professional Globetrotter è un evento dedicato a neolaureati e laureandi per aiutarli ad esplorare e a concretizzare opportunità di lavoro in Italia e all’estero.

Così l’Associazione LIUC ALUMNI tende una mano ai giovani offrendo loro un workshop interattivo, organizzato con Wexplore, che consentirà la sperimentazione diretta degli strumenti utili ad orientare il proprio cammino in maniera efficace in un mercato sempre più complesso. “Vogliamo fornire ai nostri associati, presenti e futuri, la prospettiva di chi ha già compiuto questo passo e avvicinare i partecipanti a realtà come quella di Wexplore che ha un approccio totalmente innovativo alle esigenze di un professionista globale”, spiega Marinella Latteri, presidente dell’associazione.

L’evento si inserisce nell’attività di mentorship e networking che l’Associazione sta promuovendo nei confronti degli Alumni e degli studenti che presto lo diventeranno. “Relazioni e competenze sono gli asset che ognuno di noi mette in campo ogni giorno per costruire al meglio la propria vita professionale”, annota Latteri.

Professional Globetrotter sarà un’occasione per aprirsi nuove prospettive entrando in contatto con alcuni “insider” in questo campo, siano essi esperti HR di Wexplore o persone che si sono già spostate all’estero. Inoltre il valore aggiunto delle testimonianze” dal mondo” di laureati LIUC che ricoprono posizioni assolutamente interessanti. E’ il caso di: Giovanni Davide Orsi, Principal at Coller Capital; Natalino Mongillo, partner at EOS Investment Management LTD e Francesco Tronci, VP at Investindustrial che manderà un proprio contributo video per l’occasione poiché quello stesso giorno è invitato come guest lecturer presso la London Business School.

“Partiremo dalle loro esperienze, dai loro vissuti e dai loro timori rispetto al mondo del lavoro e ai processi di selezione per poi dare delle risposte concrete su come questi aspetti possono essere gestiti, e non subiti, sia che si tratti di cominciare la propria carriera in un nuovo Paese o di lavorare in Italia a stretto contatto con colleghi, clienti e fornitori in tutto il mondo”, informa Latteri.

Appuntamento giovedì 19 ottobre, alle ore 17.30, in Auditorium alla LIUC – Università Cattaneo.