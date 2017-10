Lavori in corso in paese, nascerà una nuova piazza

Una nuova piazza a Cuveglio

Un crocevia che formava uno slargo, proprio di fronte all’antica chiesa di Sant’Antonio: in quel punto di Cuveglio, nel centro storico, da qualche giorno sono in corso i lavori di riqualificazione urbanistica.

Le ruspe sono al lavoro e stanno aprendo la strada per realizzare i “sotto servizi” (acqua, fognature ecc) e al termine dei lavori il manto stradale non sarà più d’asfalto bensì di porfido.

Una vera e propria riqualificazione urbanistica in un punto del paese molto legato alle tradizioni: qui veniva in passato allestito il palo della cuccagna e poco distante viene ancora oggi acceso il falò nei giorni di Sant’Antonio, in omaggio all’edificio religioso presente.

Non a caso la piazza, una volta ultimata prenderà il nome di “Piazza Sant’Antonio”.

I lavori di rifacimento della piazza costeranno 80mila euro, mentre l’asfaltatura della via XXIV Maggio 30mila, come confermano il sindaco Giorgio Piccolo e l’assessore Giuseppe Lioi.

Il termine dei lavori è previsto a breve, per fine mese.