Lavori nelle vie del borgo, torneranno all’antico splendore

Ecco alcuni dei luoghi toccati nella tappa odierna del 141 tour

Le vie del borgo della Rasa ritorneranno presto all’antico splendore. Sono partito i lavori per ripristinare il tradizionale manto stradale fatto di ciottoli e sassi caratteristici della zona.

Dopo tanti anni e molte richieste da parte dei residenti, l’Amministrazione ha deciso di intervenire in uno dei più bei quartieri della città, dando il via alla valorizzazione e rilancio del rione. I lavori sono stati descritti questa mattina in una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’Assessore alla Partecipazione e quartieri Francesca Strazzi, l’Assessore alla Pianificazione territoriale e lavori pubblici Andrea Civati e l’Architetto del Comune di Varese, Marco Brolpito.

Si tratta di un intervento di circa 100 mila euro che prevede, oltre alla nuova pavimentazione della via Costantino Tonta, il rifacimento delle fognature e la realizzazione di un percorso per agevolare il transito delle carrozzine.

«Diamo il via, dopo solo un anno di amministrazione, ad un intervento che i residenti chiedevano da tanti anni - ha affermato l’Assessore Civati – . Questi lavori si aggiungono ai tanti piccoli e grandi progetti che stiamo portando avanti. Penso ad esempio al piano delle asfaltature delle strade, al rifacimento di molti marciapiedi, agli interventi nelle scuole, all’apertura della strada di Bregazzana e al parcheggio di Avigno. I lavori iniziati oggi consentiranno di valorizzare un quartiere della nostra città, riportando al vecchio splendore i suoi caratteristici vicoli e stradine».

«Alla Rasa una strada nuova, come una volta – ha dichiarato l’’Assessore Strazzi – Riportare alla luce la vecchia via, con la sua storia, vuol dire valorizzare gli aspetti storici e artistici di un importante quartiere di Varese. Come ci ha insegnato il festival Nature Urbane, la riqualificazione di questi spazi è un vantaggio per la qualità della vita quotidiana dei nostri cittadini e una grande opportunità per il rilancio della città. L’intento dell’Amministrazione è quello di finire questo intervento in tempo per l’importante appuntamento con i mercatini della Rasa, che apriranno i festeggiamenti del Natale in città».