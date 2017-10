Lavori per la quarta corsia: svincoli dell’A4 chiusi

Immagini varie Italia

Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalla sera del 23 ottobre sulla A4 Milano-Brescia, per lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne. Chiusura dell’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa verso Brescia/Venezia:

-per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 23 alle ore 05:00 di martedì 24 ottobre;

-per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 25 alle ore 05:00 di venerdì 27 ottobre;

-per una notte, dalle ore 22:00 di sabato 28 alle ore 06:00 di domenica 29 ottobre.

In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per A8/Laghi, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera e rientrare sulla A8 dal medesimo svincolo, in direzione di Milano, per poi immettersi sulla A4 verso Brescia/Venezia.

Chiusura dell’entrata dello svincolo di Cormano, verso Brescia/Venezia:

-per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 23 alle ore 05:00 di martedì 24 ottobre.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla SP35 in direzione Meda ed immettersi successivamente sulla A52 Tangenziale nord di Milano seguendo la segnaletica per Venezia e rientrare sulla A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni.

Chiusura dell’uscita dello svincolo di Cormano, per chi proviene da Venezia/Brescia:

-per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 26 alle ore 05:00 di venerdì 27 ottobre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni.

Chiusura dell’entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, sia verso Torino sia in direzione di Brescia/Venezia:

-per una notte, dalle ore 22:00 di sabato 28 alle ore 06:00 di domenica 29 ottobre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

in entrata verso Torino: seguire la segnaletica per A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho ed entrare sulla A4 allo svincolo di Pero, verso Torino;

in entrata verso Brescia/Venezia: seguire la segnaletica per A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Venezia ed entrare sulla A4 a Monza.

Chiusura del tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Cormano sia verso Brescia/Venezia sia in direzione di Torino:

-per una notte, dalle ore 23:00 di sabato 28 alle ore 06:00 di domenica 29 ottobre.

Per chi è diretto a Brescia/Venezia l’uscita è obbligatoria a Milano Viale Certosa e lo stesso svincolo è chiuso in entrata verso Brescia. Per chi è diretto a Torino, l’uscita è obbligatoria a Cormano e lo stesso svincolo è chiuso in entrata verso Torino. Chiuso, inoltre, l’allacciamento dalla A8 Milano-Varese alla A4 verso Brescia e chiusa l’immissione in A4 per chi proviene da Milano città. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio ‘Novate nord’, situata all’interno del tratto chiuso, dalle ore 20:00 di sabato 28 alle ore 06:00 di domenica 29 ottobre.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Venezia/Brescia verso Torino: dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 in direzione Meda, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, con rientro sulla A4 allo svincolo di Pero, verso Torino;

-da Torino verso A4 direzione Brescia/Venezia: dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Milano Viale Certosa, rientrare dal medesimo svincolo seguendo la segnaletica per A8/Laghi verso Varese, uscire allo svincolo di Fiera di Milano ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, proseguire sulla SP35 verso Milano, con rientro sulla A4 allo svincolo di Cormano, verso Brescia/Venezia;

-da Venezia/Brescia (A4) verso la A8 Milano-Varese: dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 in direzione Meda, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, con rientro sulla A8 Milano-Varese allo svincolo Fiera di Milano;

-dalla A8 Milano-Varese verso Brescia/Venezia (A4): utilizzare il percorso inverso a quello sopra indicato;

-da Milano Viale Certosa verso Brescia/Venezia: seguire le indicazioni per A8/Laghi verso Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, proseguire sulla SP35 verso Milano, con rientro sulla A4 allo svincolo di Cormano, verso Brescia/Venezia.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21 attivo 24 ore su 24.