Lavori sul ponte, torna il “pandino taxi” del sindaco

Ancora lavori al ponte di Curiglia con Monteviasco

Il concetto di Ambrogio Rossi, 80 anni suonati, sindaco di Curiglia con Monteviasco si può tradurre con “ne ho piene le tasche” – anche se vien facile immaginare l’espressione originale – perché da mesi sta praticamente facendo il tassista per assicurare un collegamento a turisti e residenti: tutta colpa di quei lavori sul ponte che sovrasta il torrente Crana, all’ingresso del paese.

Gli operai stanno lavorando per sistemare il ponte e canalizzare l’acqua delle fonti a monte, l’acquedotto pubblico, insomma.

«Il problema sta nel tubo per la realizzazione di questi benedetti lavori, che è arrivato solo pochi giorni fa e che ha allungato i tempi. Tempi tutti italiani, guardi: da Trapani ad Aosta i problemi sono sempre gli stessi e chi poi deve rispondere siamo sempre noi, gli amministratori pubblici».

I lavori sulla strada provinciale 6 Luino-Curiglia “Della Val Dumentina” erano stati annunciati dalla Provincia di Varese

“Dal giorno 04/09/2017 al giorno 22/09/2017” con “Istituzione temporanea di limitazione al transito per i mezzi aventi massa complessiva superiore a 3,5 T e sospensione della circolazione limitatamente al periodo compreso tra le ore 8.30 e le ore 12.00 e tra le ore 13.00 e le ore 16.30, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nel tratto in corrispondenza dell’area di cantiere, dalla progr. 9+830 alla progr. 11+080 circa, in Comune di Curiglia con Monteviasco, che avverrà dal giorno 04/09/2017 al giorno 22/09/2017 e comunque sino all’ultimazione dei lavori”.

Il punto è che i lavori sono ancora in corso e il sindaco non sa come fare per assicurare il transito per quanti devono spostarsi negli orari in cui ci sono le chiusure.

«E allora ci risiamo: in campo ci sono due “Padini”, il mio personale e quello del Comune, che fanno la spola da un tratto all’altro della strada: speriamo che questa situazione non duri ancora per molto perché….».

Secondo Ambrogio Rossi i lavori andranno oltre la data prevista per la posa del tubo, il 15 ottobre: «Spero non finiscano a Pasqua – conclude scherzando – anche perché l’impresa che sta eseguendo l’appalto sta lavorando sodo e bene per arrivare alla chiusura del cantiere».

Sabato e domenica il transito è libero. Negli altri giorni della settimana il traffico è bloccato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00: ed è qui che entra in azione il team del “pandino”.