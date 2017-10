Lavoro, nel Luinese è crisi, chiude anche la Masci

industria metalmeccanico

Sono 26 i dipendenti della Masci, azienda specializzata nel settore metallurgico e lavorazioni lamiere a chiudere i battenti. L’annuncio è stato dato ai dipendenti nei giorni scorsi.

La notizia ha sconvolto il già minato sistema economico e occupazionale della zona.

Il sindaco di Germignaga Marco Fazio ha inviato ai consiglieri regionali del territorio una lettera dove richiede “alla Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia di audire le proprietà delle aziende citate, l’Amministrazione Comunale e le parti sindacali per avviare un percorso che possa portare a scelte significative per rispondere alla contingenza immediata, ma anche aiutare in una riflessione complessiva sulla situazione occupazionale nell’Alto Varesotto”.

Dopo la Rsa di Agrae Italtrasfo tocca ad un’altra azienda del settore metallurgico chiudere i battenti. Il computo die posti di lavoro a rischio, fra tutte le realtà citate, sfiora il centinaio.

La Italtrasfo s.r.l. ha annunciato la chiusura in data 31dicembre mentre la Ascanio Masci s.r.l., presenterà presto istanza di fallimento.