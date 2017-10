Le borse di studio agli studenti più meritevoli

Foto varie

Sabato 14 ottobre il Civico Museo “Parisi-Valle” ha aperto le porte per fare da cornice a un evento emozionante: l’assegnazione delle Borse di Studio agli studenti più meritevoli.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera, che si è detto emozionato, felice e orgoglioso di essere alla guida di un’Amministrazione Comunale che ha fatto dei Servizi Scolastici e del Sociale il proprio cavallo di battaglia.

Alla presenza di tanti, tantissimi familiari, parenti, amici e insegnanti, il Sindaco – affiancato dalla Consigliera e maestra Ines Antoninetti – ha chiamato accanto a sé i vincitori: per la Scuola Primaria Agnese Coppi, della classe quinta, si è aggiudicata la borsa di studio di 500 Euro. Una doppia festa per la bravissima studentessa (con 10 di media di voto finale!) che proprio la settimana scorsa è stata eletta Sindaco del C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi) e che oggi ha ricevuto il passaggio di consegna della fascia dall’ex Sindaco dei Ragazzi dello scorso anno, Andrea Fiorot.

Gaia Fazio è invece la vincitrice (700 euro) della Scuola Secondaria di Primo Grado, con 10 e lode di voto finale.

Per la Scuola Secondaria di secondo grado, infine, è stato premiato Thomas Zanini (1.000 euro); un riconoscimento è stato assegnato anche ad Andrea Morandi (700 euro): entrambi hanno avuto il massimo dei voti, 100/100.

Gli organizzatori si sono detti certi che questo pomeriggio autunnale, con un’atmosfera davvero magica, sarà ricordato con un briciolo di nostalgia e commozione da tutti coloro che vi hanno preso parte. Impreziosito ancor di più dal contributo di Clara Castaldo, curatrice del Museo, che ha illustrato agli astanti la mostra di Mauro Bonaventura ospitata fino al 29 ottobre negli spazi del Parisi-Valle.