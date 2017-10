Le buone abitudini della tavola si imparano a scuola

Gli alunni della primaria Locatelli in visita ai Bianchi di casbeno

“ Siamo quello che mangiamo” è il progetto che vede protagonisti gli alunni della primaria Locatelli di Masnago.

Galleria fotografica A scuola di buone abitudini della tavola 4 di 6

I bambini sono coinvolti in un cammino di educazione alimentare dove si approfondiscono le buone abitudini per casa e il valore della frutta e della verdura di stagione.

La prima uscita li ha visti ospiti del “Bianchi di Casbeno “ che con grande generosità ha aperto le sue porte alla classe prima per far conoscere l’importanza dei raccolti in base alla stagione e l’attenzione alla naturalità e semplicità dei prodotti di campo.

A sostenere il progetto la biologa nutrizionista dottoressa Laura Sciacca