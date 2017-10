Le camelie invernali e il tè del Lago Maggiore, un weekend a Villa Della Porta Bozzolo

Ecco alcuni dei luoghi toccati nella tappa odierna del 141 tour

Un fine settimana dedicato alla Camelia ma anche al Lago Maggiore, al territorio, ai suoi prodotti. Villa Della Porta Bozzolo si prepara ad ospitare l’edizione invernale della “Camelia in Fiori” nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 novembre, una due giorni alla scoperta del bellissimo fiore ma non solo. Si potrà infatti, degustare il tè coltivato sul Lago Maggiore, conoscere i profumi nati sul Verbano e le loro essenze o assaggiare le grappe nate sotto la Rocca di Angera.

«La nostra volontà è quella di fare rete, coinvolgendo tutto il territorio. Per noi è importante collaborare con le realtà che lo abitano e le sue eccellenze e fare in modo che Ville Della Porta Bozzolo possa essere un punto di riferimento per il Lago Maggiore e i suoi visitatori», ha spiegato Giuliano Galli, General Manager – FAI Lombardia Prealpina durante la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, 24 ottobre, all’Hotel Camin di Luino. «Accogliamo con grande piacere questa iniziativa che viene presentata proprio a Luino. Del resto gli storici fanno risalire proprio qui la nascita della prima camelia», ha spiegato Alessandra Miglio, assessore ai trasporti Territorio, verde pubblico e arredo urbano. del Comune di Luino

«L’edizione invernale di questa manifestazione per noi significa proporre al pubblico due giorni da vivere in villa ma è anche parte di un percorso costruito in questi mesi – spiega Elena Ambrosoli, Property Manager Villa Della Porta Bozzolo -. Chiudiamo l’anno con il 35% delle visite in più rispetto al precedente e con 28 mila visitatori e per l’anno prossimo abbiamo ambizioni più grandi. Questa crescita è dovuta anche al percorso fatto insieme alle realtà che del territorio che ci circondano. E’ per questo che oggi mi piace dire che abbiamo portato Villa Della Porto Bozzolo sul lago, insieme abbiamo ancora tanto da costruire e raccontare».

Durante la due giorni in programma, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare e conoscere la villa ma anche eccellenze del territorio circostante. In particolare, in villa, è prevista l’installazione di un giardino con grandi camelie, una mostra-mercato, conferenze, laboratori e degustazione di tè biologico prodotto sul lago Maggiore. L’evento infatti, è organizzato in collaborazione con la Società Italiana della Camelia e vedrà la partecipazione di numerosi collezionisti, a disposizione dei visitatori anche per consigli e informazioni sulla pianta. «In particolare sarà possibile conoscere gli esemplari invernali della Camelia ed in particolare alla Camellia sasanqua, ovvero l’unica pianta in fiore in inverno e la Camellia sinensis, nota al largo pubblico come la pianta del Tè», spiega Andrea Conero della Società Italiana della Camelia.

Per tutta la durata della manifestazione la corte della Villa ospiterà anche l’allestimento di un giardino e sarà possibile accedere alla mostra e mercato delle camelie, acquistare le piante e fruire della consulenza dei più esperti conoscitori del delizioso fiore. La villa ospiterà poi una mostra dedicata al Tè che permetterà di scoprire i processi di lavorazione e preparazione della bevanda e degustarne alcune qualità. Verrà presentato in anteprima il progetto di piantagioni sperimentali sulle coste del Verbano a opera della Compagnia del lago Maggiore di Paolo Zacchera.

Ospiti d’onore due importanti prodotti del Verbano: i profumi del Lago Maggiore Style e la Grappa Rossi d’Angera. «Lago Maggiore Style – racconta Leonardo Luz, fondatore di Lago Maggiore Style – nasce dall’amore per il nostro lago e questo territorio, convinto che sia possibile concretizzare l’eleganza e la raffinatezza di un’atmosfera esclusiva in qualcosa che ciascuno di voi possa portare con sé nelle occasioni speciali come nella vita di ogni giorno, la vista di un’azalea in fiore, il riflesso del sole sulle acque del lago, la fragranza penetrante del legno dolce dei nostri monti, il profumo delle camelie. La collezione Lago Maggiore Style comprende diverse fragranze, tutte nate dal territorio e a esso ispirate». Da un giovane e fragrante profumo a un prodotto che quest’anno compie 170 anni. «Manteniamo la tradizione guardando con attenzione all’estero – spiega Arialdo Pigionatti della Grappa Rossi di Angera – dove i nostri prodotti sono sempre più apprezzati con un export che cresce. Il brand Lago maggiore inizia a essere conosciuto e per questo vogliamo valorizzare il nostro territorio. Abbiamo un catalogo con una quarantina di prodotti tra grappe, liquori, aperitivi, amari, estratti di erbe e radici».

Programma degli incontri e delle conferenze:

Sabato 4 novembre

Ore 15:00 – “Le collezioni botaniche di camelie” – conferenza – intervengono collezionisti da Lombardia e Piemonte, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria, Svizzera.

Domenica 5 novembre

Ore 11:30 – “Congresso internazionale della camelia di Nantes 2018”

Durante la giornata la Villa ospiterà anche l’assemblea annuale della Società Italiana della Camelia

Visite guidate

Sabato 4 e domenica 5 novembre

Visite guidate alla villa e al giardino

Laboratorio per bambini

Domenica 4 novembre

Ore 15: Dal seme alla tazzina: storia di un fiore che diventa bevanda

I bambini conosceranno le caratteristiche della Camellia Sinensis, la pianta del tè. Conosceranno semi, petali, foglie e profumi e raccoglieranno le informazioni in un prezioso taccuino. Una volta completata la ricerca, potranno invitare mamma e papà a sedersi con loro per un elegante degustazione.