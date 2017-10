Le corali si uniscono per commemorare l’apparizione della Madonna di Fatima

foto generiche tempo libero

Nella ricorrenza del centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima, le corali di S. Cecilia Cantello, J.S. Bach Ponte di Laveno, Varese S. Fermo e SS Pietro e Paolo Castelveccana, hanno unito le forze per proporre un momento di meditazione nelle rispettive parrocchie in concomitanza con i giorni delle apparizioni mariane, utilizzando la musica come veicolo per testimoniare la propria fede e il proprio affidamento nella Madre di Dio.

L’ultimo appuntamento è previsto per Sabato 14 ottobre 2017 alle ore 21.00 presso la Chiesa SS Pietro e Paolo di Castelveccana.

A Fatima il messaggio della Madonna è stato affidato a tre bambini e, come analogia, sarà affidato ai “Pueri Cantores” il compito di introdurre la serata con il loro canto.

Inoltre, per la Corale SS Pietro e Paolo di Castelveccana, sarà anche l’occasione per festeggiare i 25 anni di attività.