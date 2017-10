Le donazioni per Bruno Gulotta superano i 200.000 euro

foto di Legnano

Tanta, tantissima solidarietà è quella mostrata verso Bruno Gulotta, il legnanese rimasto vittima dell’attentato di Barcellona. Il conto che è stato aperto per raccogliere donazioni in favore della sua famiglia ha infatti superato i 200.000 euro.

“Fino ad oggi sono stati raccolti 179mila euro -si legge in un articolo pubblicato su Tom’s Hardware, la rivista per cui Bruno lavorava- A questa somma si aggiungono gli incassi dello spettacolo benefico organizzato da Max Pisu and Friends il 3 ottobre a Legnano: 33mila euro dai quali vanno detratte tasse e commissioni”. Una cifra importante che “servirà nell’immediato a coprire tutti i fabbisogni quotidiani di Martina Sacchi e dei piccoli Alessandro e Aria Gulotta” ma che si dedicherà in futuro ad attività benefiche in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo”.

A gestire il denaro sarà una fondazione Bruno Gulotta ONLUS che si è ufficialmente costituita alla fine di settembre con uno statuto nel quale si precisa che “la Fondazione si propone di promuovere tutte quelle attività che diffondendo i valori della libertà, della giustizia, della legalità, della pluralità, del dialogo e della pace offrano validi strumenti affinché episodi come quelli occorsi al compianto Bruno Gulotta possano non ripetersi. […] Non ha fini di lucro, non distribuisce utili ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività, fatte salve le spese di gestione e di amministrazione, sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari”.

La raccolta fondi comunque continua e l’anno prossimo sarà possibile anche contribuire con il 5 per mille contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Nel frattempo si può donare così:

IBAN: IT66C0840420200000000803352

SWIFT: ICRAITRRB80

presso BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, filiale di Legnano

Intestato a: Fondazione Bruno Gulotta ONLUS, Via XX Settembre, 34, 20025 Legnano MI – P. IVA 10038020961

oppure tramite Paypal, sull’account della Fondazione: FondazioneBrunoGulotta@gmail.com