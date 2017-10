Le Mamme in cerchio insegnano l’italiano agli stranieri

stranieri

Una scuola di italiano per adulti. La propone anche quest’anno l’associazione Mamme in Cerchio di Azzate. I corsi sono gratuiti e consentono di ottenere la certificazione B1 e A2 necessarie per il permesso di soggiorno, previo esame di stato

Le lezioni si tengono il martedì dalle 10.30 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 16.30 nella sede delle Mamme in Cerchio in via Volta 44 ad Azzate.

La scuola d’italiano per adulti è una proposta giunta ormai al quarto anno. Viene organizzata in collaborazione con il CPA di Gallarate ed è gestita da un insegnante statale e da alcune volontarie.

Il martedì è aperto lo spazio mamme-bambino dell’associazione quindi chi si è iscritto al corso può portare con sé il bambino, così mentre gli adulti seguono la lezione i piccoli possono giocare.

Il giovedì invece è più adatto alle badanti, che normalmente hanno libere le ore pomeridiane.

La scuola è indicata per una prima alfabetizzazione, ma anche per migliore la lingua. Il corso, come si diceva, è gratuito (salvo il libro di testo e gli esami che invece sono a pagamento).

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla sede delle Mamme in Cerchio il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 o telefonando al 348 6646880