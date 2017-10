Le opere di Franca D’Alfonso a Vercelli

pittori, quadri, dipinti, sculture

Ultimi giorni per visitare la mostra “Dinamismi Spaziali” dell’artista varesina Franca D’Alfonso in corso alla galleria “Studio d’Arte 256” di Corso Libertà a Vercelli fino al 15 ottobre.

In mostra una selezione di opere di questa «eclettica e raffinata Artista -come spiega Michele Catalano – che riesce ad esprimere i propri contenuti nella libera composizione di linee, forme, colori reinterpretando la realtà concreta in cui viviamo, facendo emergere il complesso rapporto che intrattiene con la natura, con paesaggi di montagna ricondotti a sintesi essenziale, mettendo in luce la sua capacità di scavare a fondo nella psicologia di soggetti dagli sguardi enigmatici e misteriosi, penetrando la sostanza più intima degli oggetti in una dissezione di impronta cubista che ne rivela l’arcana capacità evocativa. Franca D’Alfonso riesce con le sue opere ad esprimere contenuti e significati nuovi e più profondi partendo dalle immagini già esistenti intorno a noi, ma descrivendo della realtà che la ispira solo alcune caratteristiche, le più peculiari o quelle che maggiormente colpiscono la sua sensibilità. Le traduce poi, attraverso il filtro di un notevole coinvolgimento emozionale, in segni, che diventano simboli e che rimandano a cose o idee “altre”. Una sintesi felice delle esperienze estetiche delle avanguardie storiche, a cui l’Artista guarda con interesse, ma procedendo nella sua evoluzione artistica in maniera totalmente autonoma, per cercare e trovare forme ed immagini del tutto inedite e diverse da quelle già esistenti. Tutto questo interviene sul momento creativo e lo influenza grandemente, dando vita ad immagini che non appartengono alla nostra esperienza visiva e che travalicano la rappresentazione per raggiungere un fine completamente diverso: quello della comunicazione».

“DINAMISMI SPAZIALI”

Mostra personale della pittrice Franca D’ALFONSO

30 settembre – 15 ottobre 2017

Studio d’Arte 256 di C.so Libertà, 256 di Vercelli

Orari: dal giovedì alla domenica dalle ore 16,00 alle 19,30