” Le rette dell’asilo delle mie bambini sono aumentate”

asilo bambini scuola infanzia

Buongiorno Dott.ssa Di Maggio, Buongiorno Sig. Sindaco,

perché non accettate un confronto, un dialogo con un padre di famiglia che ha tre bambine iscritte alla stessa struttura? Visto che avete dichiarato apertamente che le rette della scuola dell’infanzia non sono aumentate, vi mando copia della retta di mia figlia Maria relativa allo scorso anno (169 €) e la prima di quest’anno (245 €): stiamo parlando di +45%!!! Considerate che Maria frequenta la stessa struttura dell’Infanzia Piccinelli Comolli di Bosto insieme alle sue sorelle Anna e Chiara.

Ora apprendo (da VareseNews) che è stato attivato il servizio “Cenerentola” per garantire tre venerdì liberi per mamme e papà: mi verrebbe da chiedervi, in primis, ma con quali soldi poter passare una serata da soli visti gli aumenti delle nuove rette? Però non è questo il punto che vorrei portare alla vostra attenzione, ma un altro: perché per l’iscrizione di più di due bambini a questo servizio sarà applicato uno sconto del 20%, mentre per le rette no? Questo è un forte controsenso, questo è un autogoal senza precedenti. Mi dispiace ma come genitore di tre bellissime bambine che frequentano la stessa struttura mi sento da voi umiliato e preso in giro.

Non avendo mai ricevuto alcuna vostra risposta, nonostante i miei ripetuti solleciti, vorrei affidare il mio grido di sdegno misto ad una forte amarezza alla testate di VareseNews perché possa tendere una mano a questo padre che chiede semplicemente un po’ di correttezza da chi dovrebbe garantire una Varese più bella ed aperta alle esigenze di singoli e famiglie.

Vorrei ricordare che quando mia moglie Valentina aspettava le tre bimbe, con già un altro bambino di 4 anni e mezzo, in molti vicino a noi, famigliari stretti, amici, ma anche preti, ci dissero: “ Andate in Comune, il Comune DEVE darvi qualcosa, DEVE aiutarvi”. Noi, però, non la pensiamo così, perché abbiamo delle responsabilità, perché faremo dei sacrifici, ma ce la faremo. Non chiediamo niente al Comune in senso assistenzialistico, ma anche passare per scemi ed essere cornuti e mazziati non è il massimo (mi riferisco all’articolo <<Nidi e asili, rette invariate o scese…. Stop a false notizie>>.

Fate le vostre valutazioni, io credo che forse un po’ di umiltà e di capacità di ascolto potrebbero aiutarvi ad andare avanti meglio.

Grazie, Simone

La replica da parte dell’Amministrazione comunale

« Quello che abbiamo riferito la scorsa settimana è relativo solo alle scuole comunali, nidi e infanzia ( dal calcolo dunque sono escluse quelle convenzionate, ndr) La famiglia in questione, però, incontrerà il Sindaco e l’assessore per discutere e chiarire la situazione».