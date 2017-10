Le scuole si sfidano per trovare i ragazzi più veloci

Ha compiuto tre anni la competizione che vede fronteggiarsi le scuole medie cittadine con in palio il titolo del ragazzo e della ragazza più veloci di Gallarate.

Giovedì mattina al campo sportivo delle Azalee sono scesi in pista 160 alunne e alunni, suddivisi in tre categorie, in base agli anni di nascita. Dopo le batterie a eliminazione, i migliori sei studenti hanno affrontato la finale, al termine della quale il sindaco Andrea Cassani -anche nelle vesti di assessore allo Sport- ha premiato tutti i partecipanti alle “volate” decisive.

Quattro le scuole partecipanti: De Amicis, Ponti, Gerolamo Cardano e Maino. E’ stata quest’ultima ad aggiudicarsi il trofeo generale, grazie ai migliori piazzamenti complessivi nelle sei diverse competizioni. Per tutti, infine, una medaglia ricordo. Di rilievo le prestazioni cronometriche di Gaspari (2005) nei 60 metri percorsi in 8,60 e di Chierichetti (2004 donne) e Emmanuello (2004) che sugli 80 metri hanno chiuso rispettivamente in 11,40 e 10,20. Dall’organizzazione un ringraziamento particolare ai giudici, agli starter, ai cronometristi, alla Croce Rossa e all’Atletica gallaratese.

Di seguito i risultati delle finali.

Ragazze 2006 (60 m): Benedetta Cuoco (Ponti); Carlotta Papa (Maino); Greta Ramon (Ponti); Tania Ausiello (Gerolamo); Giulia Giaravin (Maino); Emanuela Preducaj (Maino).

Ragazzi 2006 (60 m): Federico Ivany (Gerolamo); Leonardo Casto (Maino); Ismael Ferrari (Ponti); Emanuele Houessou (De Amicis); Andrea Cassallo (Gerolamo); Gioele Zorzan (Ponti).

Ragazze 2005 60 m): Manuela Bonfanti (Maino); Elisa Buschi (Maino); Aurora Scelzo (Maino); Melissa Mithamo (Gerolamo); Lisa Sommaruga (Ponti); Luna Baiguini (Ponti).

Ragazzi 2005 (60 m): Lorenzo Gaspari (Maino); Anas El Ouerd (Maino); Paride Bainco (Maino); Letterio Giordano (Ponti); Michele Toffelletti (Maino); Andrea Basso (Ponti).

Ragazze 2004 (80 m): Gaia Chierichetti (Gerolamo); Sara Nyenke (Ponti); Sara Ferrara (Maino); Eugenia Brambilla (Maino); Ginevra Iotti (Gerolamo); Sara Casto (Maino).

Ragazzi 2004 (80 m): Lorenzo Emmanuello (Ponti); Roberto Adamo (Gerolamo); Sokmean Memmi (Maino), Tommaso Verrascina (De Amicis); Luca Giudici (Ponti); Andrea Orlandi (Maino).