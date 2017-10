Legnano non dimentica il sacrificio di Bruno Gulotta, teatro pieno con Max Pisu

busto arsizio varie

«Legnano ha dimostrato tutta la sua solidarietà nei confronti di un suo concittadino e la sua famiglia. La serata di ieri è stata la prova che la nostra è una comunità sensibile, capace di smuovere le coscienze, di dedicarsi al prossimo, di essere vicina a chi ne ha bisogno. Desidero ringraziare Max Pisu, e tutti gli artisti che sono venuti a Legnano, per questa magnifica serata. Una serata di allegria, certo, ma anche di memoria che non deve farci dimenticare perché ci siamo ritrovati così in tanti al Teatro Galleria, e che deve ricordarci i fondamentali valori di democrazia e libertà che contraddistinguono la nostra società».

Con queste parole il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus ha salutato l’evento che si è svolto ieri sera, martedì, nel teatro legnanese. La serata, organizzata da Max Pisu in memoria di Bruno Gulotta, vittima dell’attentato di Barcellona, ha visto la partecipazione di molti artisti tra i quali Mario Biondi, Ale e Franz, Ron e molti altri che hanno intrattenuto i presenti con musica, sketch comici e momenti di riflessione su quanto accaduto al povero ragazzo che ha lasciato la sua giovane famiglia.

Il ricavato è stato donato proprio alla moglie Martina e ai due piccoli figli, tutti presenti per ricordare quel marito e padre eroe che li ha salvati dalla follia omicida dell’estremismo islamico piombato su di loro in una giornata di vacanza sulla rambla.