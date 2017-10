Legnano, panchina a Rovellini

Foto varie di calcio

Sono ore molto calde a Legnano. Dopo la sconfitta di ieri sera a Besozzo contro il Verbano, la società lilla ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Roberto Gatti.

Il presidente Giovanni Munafò ha scelto di consegnare le chiavi della squadra a una vecchia conoscenza: Massimo Rovellini. Queste le parole del numero uno del Legnano da sito ufficiale della società: «Rovellini appare l’uomo giusto per la sua profonda conoscenza dell’ambiente lilla e della categoria e per il suo amore indissolubile verso i nostri colori. A Legnano, da allenatore, lo si ricorda per le due promozioni consecutive che hanno riportato la squadra in Eccellenza dopo la rinascita».