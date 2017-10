Legnano, super rimonta e primo posto

legnano calcio

Il Legnano è la nuova capolista del Girone A di Eccellenza dopo la gara del “Mari”, che ha regalato emozioni in serie. In Promozione la Castanese passa indenne anche dal campo della Base 96 e vola in classifica.

ECCELLENZA

Gara da matti al “Mari”, dove il Legnano, sotto 3-1 contro l’Union Cassano, regala un finale super ai propri tifosi, riuscendo a ribaltare la sfida e vincere 5-3. Poker per Ianni (foto) e firma di Panigada per un successo che permette ai lilla di salire al primo posto del girone da solo. Alle spalle del Legnano sale il Verbano, che regola in casa 2-0 l’Alcione, mentre frena l’Ardor Lazzate, 2-2 a Fenegrò. Risale il Cavenago Fanfulla grazie al 2-1 sul Calvairate, così come il Busto 81, che rifila un secco 5-1 nell’anticipo alla Sestese. Sempre più giù l’Fbc Saronno, sconfitto in casa 2-1 dal Sancolombano, pareggio 2-2 per la Castellanzese contro il Vigevano, il derby della provincia di Pavia va all’Accademia Pavese che supera 1-0 il Lomellina.

CLASSIFICA: Legnano 17; Verbano, Ardor Lazzate, Cavenago 16; Bust0 81, Sancolombano 15; Alcione 12; Lomellina 11; Gaggiano 10; Sestese, Union Cassano, Castellanzese, Fenegrò, Accademia Pavese 9; Calvairate, Vigevano 7; Fbc Saronno 5.

PROMOZIONE

La Castanese vince 2-0 in casa della Base 96 e si porta a quota 25 punti, allungando ancora sulle inseguitrici. Dietro i neroverdi c’è l’Olimpia a quota 17, che non va oltre lo 0-0 interno contro la Belfortese. Al terzo posto, pari merito a quota 15, la Rhodense che ha impattato 1-1 a Lentate e l’Uboldese che invece ha espugnato 3-1 Portichetto. Prova di forza per il Morazzone: 6-1 alla Guanzatese, mentre il Gavirate ha fatto il colpo sul campo della Vergiatese vincendo 2-1. Vittoria interna 1-0 per la Besnatese contro il Cob 91, termina senza reti a Solaro tra Universal e Brebbia.