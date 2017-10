Il Texas compra tre elicotteri da soccorso Leonardo AW169

Leonardo ha annunciato che, nel corso del Salone Air Medical Transport Conference nella contea di Travis in Texas, è stato firmato un contratto per tre elicotteri AgustaWestland AW169. L’ordine rientra nell’ambito del programma di supporto alle emergenze e al soccorso Star Flight, attraverso il quale la contea punta all’acquisizione di prodotti più moderni per accrescere le capacità operative della sua flotta.

La Contea di Travis diventa in tal modo il cliente di lancio negli USA per l’AW169 in configurazione eliambulanza, con consegne previste nell’ottobre 2018. Oltre al trasporto di pazienti verso le strutture ospedaliere, gli AW169 effettueranno anche missioni di ricerca e soccorso, ordine pubblico e antincendio nell’area di Austin, nel Texas. Grazie ai tre elicotteri il programma beneficerà di una crescita delle proprie capacità d’intervento, ad esempio coprendo maggiori distanze per il trasporto dei pazienti o intervenendo con maggior rapidità nella lotta agli incendi.

La configurazione degli elicotteri prevede equipaggiamenti medicali dedicati e la versatilità necessaria allo svolgimento, all’occorrenza, di compiti di ricerca e soccorso e antincendio. Tra i sistemi previsti infatti, anche un verricello di recupero per il soccorso e un serbatoio ventrale per il trasporto di acqua per missioni antincendio.

Il contratto espande il successo mondiale raggiunto in pochi anni dall’AW169, e ottenuto anche con l’adozione del nuovo modello da parte di vari clienti operanti nel campo delle emergenze. Negli USA l’AW169 è già presente ed è stato scelto da altri operatori per trasporto VIP/Corporate. Oggi sono oltre 160 gli elicotteri di questo tipo ordinati da circa 70 clienti in 30 Paesi.