Lewis Hamilton romba nei boschi del Parco del Ticino

Il comune più piccolo del parco del Ticino, Vizzola Ticino, ha avuto l’onore di ospitare, al campo prove di proprietà della Pirelli, Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes in Formula 1.

Dal 1969 Vizzola Ticino ospita infatti la pista prove di proprietà della Pirelli dove la casa meneghina produttrice di pneumatici testa e sviluppa le sue ultime creazioni tecnologiche, in questi giorni è toccato proprio a Lewis Hamilton percorrere i 2460 metri del circuito, che si estende per 260.000 metri quadri, a tutta velocità in sella alla moto sviluppata e prodotta secondo le sue indicazioni.

Il fenomenale pilota della Mercedes, in collaborazione con la varesina MV Agusta, ha prodotto una nuova motocicletta, la “furiosa” F4 LH44 (L di Lewis e H di Hamilton e 44 come il numero indossato dal britannico durante le gare).

La storica e nobile azienda di Varese (fondata nel 1945 a Samarate e in seguito all’acquisizione da parte di Cagiva trasferitasi a Schiranna), ha deciso di continuare la collaborazione con il pluricampione delle monoposto, dopo la dragster RR LH. Prodotto ultraesclusivo, la LH44, visto che ne verranno create solamente quarantaquattro.



La Pista Pirelli è quasi invisibile, nascosta nei boschi del Parco del Ticino, ma è anche nota tra gli appassionati di motori. L’impianto può essere tra l’altro bagnato artificialmente, per studiare le varie reazioni degli pneumatici in condizioni difficili e imprevedibili come con manto stradale bagnato. Ciò testimonia proprio come il circuito sia stato sviluppato per assecondare tutte le esigenze di una delle più influenti e potenti aziende chimiche d’Italia,con un marchio diffuso e conosciuto in tutto il mondo, e che ha uno dei suoi centri di sviluppo più importanti in uno dei più piccoli paesi della Lombardia.