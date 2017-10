Libero Greco espone al Museo del Tessile

Nel museo del tessile (inserita in galleria)

Sarà inaugurata sabato 7 ottobre alle 18 al museo del tessile (sala delle feste) la mostra dell’artista Libero Greco “Politica, Affanni, Risvegli”.

L’organizzazione è a cura di Auser Busto Arsizio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

La mostra raccoglie numerose opere dell’artista, nato a Novara, architetto, scultore e pittore che nel 2017 ha esposto a Milano, Torino e Romentino.

Si tratta di una mostra sorprendente non solo per la qualità artistica delle opere, per i colori, i dettagli, le particolarità dei personaggi che sembrano uscire dalle tele, ma anche per il percorso di riflessione che l’artista propone. Le sue opere riescono infatti a far emergere attraverso il sogno, la satira, l’ironia, le contraddizioni della realtà contemporanea.

«E’ un’occasione per riflettere sul mondo della politica da un punto di vista nuovo e originale» si legge nella presentazione del catalogo firmata dal sindaco Antonelli e dall’assessore alla cultura Paola Magugliani.

Maurizio Maggioni, presidente di Auser, scrive: «Sono colpito dalle opere dell’artista perchè è esplicita la sua capacità critica. Una critica non fine a se stessa, ma ispiratrice di un forte senso di responsabilità che richiama a ricercare il senso autentico delle relazioni sociali».

La mostra resterà esposta fino al 29 ottobre con i seguenti orari:

venerdì e sabato dalle ore 16,00 alle ore 19,30;

domenica dalle 10,00 alle 12, 30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30