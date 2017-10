Libriamoci: letture in piazza con gli studenti dell’Einaudi

Acuni studenti hanno declamato Shakespeare e Cervantes in corso Matteotti

Dal 23 al 28 ottobre 2017 torna, nelle scuole di ogni ordine e grado, LIBRIAMOCI, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), con il Centro per il libro e la lettura. L’obiettivo del progetto è avvicinare gli studenti alla lettura in una modalità aperta, slegata dal programma di studio.

L’iniziativa piace ai professori dell’istituto Einaudi che aderiscono all’iniziativa consapevoli che: « abbiamo verso i nostri ragazzi la responsabilità di appassionarli alla lettura, dando voce alle parole scritte in maniera interessante, perché il tempo della lettura è il tempo dell’immaginazione, il tempo senza il telefonino e senza le distrazioni del mondo contemporaneo» spiegano dalla scuola varesina.

Anche quest’anno si potrà contare sull’alleanza tra Libriamoci e #ioleggoperché, campagna organizzata dall’Associazione Italiana Editori, per promuovere l’ insostituibile valore culturale e formativo del libro.

Per il terzo anno, quindi, l’istituto Einaudi sarà in piazza XX Novembre il prossimo 25 ottobre dalle 11.00 alle 12.00, dopo un reading nella biblioteca civica ed uno in corso Matteotti. I ragazzisi disporranno a leggere davanti alla libreria Libraccio partner anche nel progetto #ioleggoperché.