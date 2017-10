Il liceo biomedico arriva all’Istituto Prealpi

Il liceo biomedico arriva al Prealpi: cresce la proposta scolastica saronnese

Cresce il polo scolastico saronnese: uno degli aspetti della vita città più ricco e dinamico si arricchisce di una nuova proposta. All’istituto Prealpi di via San Francesco è stato presentato il progetto del liceo delle scienze applicate a orientamento biomedico che inizierà i propri corsi con l’anno scolastico 2018/2019. La storica superiore saronnese arricchirà la propria proposta formativa che ad oggi è formata da liceo scientifico ad indirizzo sportivo, istituto tecnico turistico, l’istituto professionale odontotecnico e quello alberghiero.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’istituto saronnese e l’Asst Rhodense, è il primo tra le provincie di Varese, Como, Lecco e l’area nord-ovest di Milano si propone l’obiettivo di fornire agli studenti una solida preparazione scientifica che faciliti il loro proseguo degli studi in ambito medico-sanitario e favorisca un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Nei cinque anni di corso verranno approfondite accanto alle tradizionali discipline di indirizzo di un liceo, alcuni moduli per avvicinare lo studente verso la professione medica, tra cui anatomia, fisiologia, patologia, biologia molecolare, microbiologia, istologia, neuroscienze e numerose ore saranno dedicate alla ricerca nei laboratori scolastici e nei laboratori dell’azienda ospedaliera Salvini di Garbagnate dove gli studenti si recheranno per stage, approfondimenti scientifici, incontri, visite e per lo svolgimento dei periodi di alternanza scuola-lavoro.

Per condividere questo progetto con la città la firma ufficiale è avvenuta davanti agli studenti alla presenza della dirigenza scolastica, l’amministratore Paolo Strano e il dirigente scolastico Paolo Marano e del direttore generale dell’azienda ospedaliera di Garbagnate, Rho e Bollate Ida Ramponi.