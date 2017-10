Liceo quadriennale: pronte le candidature ma il decreto non arriva

ite tosi busto arsizio

(nella foto sopra, i ragazzi del quadriennale dell’Ite Tosi che, quest’anno, avrà i primi diplomati in 4 anni)

È ancora in forse l’avvio della sperimentazione del liceo quadriennale in cento scuole d’Italia. L’annuncio fatto l’agosto scorso dal ministro fedeli non si è ancora tramutato in decreto.

Da indiscrezioni, sono due i licei della provincia a voler avanzare la propria candidatura: oltre al Cairoli ci sarebbe anche lo scientifico Tosi di Busto Arsizio.

Il decreto è ora atteso a giorni e dovrebbe imporre la scadenza per la presentazione delle proposte entro fine ottobre. L’autorizzazione ministeriale dovrebbe arrivare in tempo utile per presentare la nuova offerta formativa dell’anno scolastico 2018/2019.