“Life” al Teatro del Popolo per i “nasi rossi” di Vip Verbano

Foto varie

Dopo una pausa estiva, ecco il grande rientro in scena della compagnia teatrale Amnesia, vincitori del Premio nella categoria Musicale al concorso G.A.T.A.L 16/17, ritornano con il loro successo della passata stagione, la commedia Musicale “Life” con un cast rinnovato, nuovi ritmi serrati e un clima di gran divertimento.

Lo spettatore esplorerà la vita del regista Emanuele Medici, che grazie ad uno speciale aiutante capirà quali sono stati i suoi errori e gli farà comprendere cosa davvero importa nella vita: il suo unico e vero amore, Margherita. Una commedia che trascinerà in un turbinio di eventi, tra sensuali locali burlesche e vivaci colori dell’Africa. “Life” è un opera teatrale amatoriale nata dalla creatività delle autrici Vanda Preiti e Lucy Grillo, dirette dalla regia di Romina Cristallo, con la collaborazione di Monica Tosello ed i tecnici Luca Manna, Vincenzo Romano e Gioele Gualdoni.

Il teatro per gli Amnesia è un luogo di incontro e di scambio per poter sostenere iniziative di carattere solidale, un amore non solo per il palcoscenico, ma anche con ciò che con il teatro si può creare : SOLIDARIETA’.

Dopo il recente successo del 30 Settembre presso il Teatro Giuditta Pasta per l’associazione “Polo Marutti” onlus di Saronno, eccoli tornare sabato 21 ottobre presso il Teatro del Popolo di Gallarate ore 21 presenteranno “Life” per l’Associazione di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus”, nata nel maggio 2010 dal desiderio di voler portare un sorriso, un momento di gioia e spensieratezza a chi vive uno stato di disagio e sofferenza, partendo dalla constatazione che ridere ha effetti estremamente positivi, sia a livello psicologico che terapeutico. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità umanitarie di solidarietà sociale, sviluppando progetti di “animazione educativa” con i valiori della Clowterapia e del Circo Sociale.